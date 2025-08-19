La región La Libertad registra 327 puntos críticos con riesgo alto y muy alto, frente a lluvias intensas, según informó el Centro de Monitoreo de RIMAC.

Esta evaluación se basa en el análisis de zonas específicas de ríos y quebradas con alta probabilidad de afectar a la población y a las actividades económicas, identificado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y ha sido analizada por el equipo especializado de RIMAC para anticipar posibles impactos en las operaciones e infraestructuras.

Estas zonas vulnerables están asociadas principalmente a procesos como deslizamientos, flujos de detritos, inundaciones fluviales, erosión y caída de rocas. El escenario de mayor riesgo para la región se presenta en la temporada de lluvias entre noviembre y abril, especialmente ante la presencia del Fenómeno El Niño Costero. Las provincias con más mayor número de zonas críticas son Ascope, Virú, Trujillo, Chepén, Otuzco, Pataz, Gran Chimú y Sánchez Carrión.

Las zonas vulnerables se ubican tanto en la capital como en el interior del departamento. Entre estas figuran:

Los distritos El Porvenir, Florencia de Mora, Trujillo y Víctor Larco Herrera, ubicados cerca a la Quebrada San Idelfonso.

Poblaciones, áreas de cultivo y vías aledañas al río Chicama.

Centro Poblado León, ubicado cerca a la Quebrada León, en Laredo.

Centro Poblado El Niño, ubicado cerca a la Quebrada Seca, en Virú.

Centro Poblado San Carlos Laredo Alto, ubicado cerca a la Quebrada San Carlos, en Laredo.

“En La Libertad, la combinación de factores geográficos y la fragilidad de ciertas infraestructuras incrementa la exposición a eventos climáticos. Atender estas condiciones de manera oportuna es clave para reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de la población”, sostuvo Cinthya Arteta, Subgerente de Ingeniería, Prevención y Gestión de Riesgos de RIMAC.