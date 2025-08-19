La región La Libertad registra 327 puntos críticos con riesgo alto y muy alto, frente a lluvias intensas, según informó el Centro de Monitoreo de RIMAC.
VER MÁS: Trujillo: Vivienda identifica daños y alista intervención
Esta evaluación se basa en el análisis de zonas específicas de ríos y quebradas con alta probabilidad de afectar a la población y a las actividades económicas, identificado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y ha sido analizada por el equipo especializado de RIMAC para anticipar posibles impactos en las operaciones e infraestructuras.
Estas zonas vulnerables están asociadas principalmente a procesos como deslizamientos, flujos de detritos, inundaciones fluviales, erosión y caída de rocas. El escenario de mayor riesgo para la región se presenta en la temporada de lluvias entre noviembre y abril, especialmente ante la presencia del Fenómeno El Niño Costero. Las provincias con más mayor número de zonas críticas son Ascope, Virú, Trujillo, Chepén, Otuzco, Pataz, Gran Chimú y Sánchez Carrión.
Las zonas vulnerables se ubican tanto en la capital como en el interior del departamento. Entre estas figuran:
- Los distritos El Porvenir, Florencia de Mora, Trujillo y Víctor Larco Herrera, ubicados cerca a la Quebrada San Idelfonso.
- Poblaciones, áreas de cultivo y vías aledañas al río Chicama.
- Centro Poblado León, ubicado cerca a la Quebrada León, en Laredo.
- Centro Poblado El Niño, ubicado cerca a la Quebrada Seca, en Virú.
- Centro Poblado San Carlos Laredo Alto, ubicado cerca a la Quebrada San Carlos, en Laredo.
“En La Libertad, la combinación de factores geográficos y la fragilidad de ciertas infraestructuras incrementa la exposición a eventos climáticos. Atender estas condiciones de manera oportuna es clave para reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de la población”, sostuvo Cinthya Arteta, Subgerente de Ingeniería, Prevención y Gestión de Riesgos de RIMAC.
LE PUEDE INTERESAR
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- Trujillo: 80 motos para la Policía siguen en un almacén
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: César Acuña cesa a dos gerentes por obras adjudicadas a joven
- Consejeros piden más cambios en el Gobierno Regional de La Libertad
- La Libertad: Presidentes de comisiones en el Congreso tienen cuestionamientos
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió