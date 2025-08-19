Las zonas vulnerables se ubican tanto en la capital como en el interior del departamento, según el Centro de Monitoreo de RIMAC.
La región La Libertad registra 327 puntos críticos con riesgo alto y muy alto, frente a lluvias intensas, según informó el Centro de Monitoreo de RIMAC.

Esta evaluación se basa en el análisis de zonas específicas de ríos y quebradas con alta probabilidad de afectar a la población y a las actividades económicas, identificado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y ha sido analizada por el equipo especializado de RIMAC para anticipar posibles impactos en las operaciones e infraestructuras.

Estas zonas vulnerables están asociadas principalmente a procesos como deslizamientos, flujos de detritos, inundaciones fluviales, erosión y caída de rocas. El escenario de mayor riesgo para la región se presenta en la temporada de lluvias entre noviembre y abril, especialmente ante la presencia del Fenómeno El Niño Costero. Las provincias con más mayor número de zonas críticas son Ascope, Virú, Trujillo, Chepén, Otuzco, Pataz, Gran Chimú y Sánchez Carrión.

Las zonas vulnerables se ubican tanto en la capital como en el interior del departamento. Entre estas figuran:

  • Los distritos El Porvenir, Florencia de Mora, Trujillo y Víctor Larco Herrera, ubicados cerca a la Quebrada San Idelfonso.
  • Poblaciones, áreas de cultivo y vías aledañas al río Chicama.
  • Centro Poblado León, ubicado cerca a la Quebrada León, en Laredo.
  • Centro Poblado El Niño, ubicado cerca a la Quebrada Seca, en Virú.
  • Centro Poblado San Carlos Laredo Alto, ubicado cerca a la Quebrada San Carlos, en Laredo.

“En La Libertad, la combinación de factores geográficos y la fragilidad de ciertas infraestructuras incrementa la exposición a eventos climáticos. Atender estas condiciones de manera oportuna es clave para reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de la población”, sostuvo Cinthya Arteta, Subgerente de Ingeniería, Prevención y Gestión de Riesgos de RIMAC.

