Las brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), continúan recorriendo las zonas afectadas tras la explosión en la avenida Perú, en Trujillo, identificando las intervenciones a realizar en las viviendas dañadas.
Los profesionales del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) de Trujillo, inspeccionaron las casas que requieren cambios y reposición de lunas, mamparas, puertas, chapas y techos de calamina. Esta primera etapa permitirá organizar y programar intervenciones en corto tiempo, por el nivel de criticidad generado en la zona. En total se apoyará a unos 90 inmuebles.
Asimismo, el equipo de Vivienda continúa trabajando de manera conjunta con la Municipalidad Provincial de Trujillo, el Gobierno Regional y Defensa Civil, realizando el empadronamiento de las familias damnificadas.
Una vez culminado este proceso, en el caso de las viviendas que sean declaradas colapsadas o inhabitables, se gestionará la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de S/500 por un periodo de hasta 2 años para el alquiler de un hogar temporal. Y para aquellas casas con afectaciones estructurales mayores, se otorgará el bono de reforzamiento.
LE PUEDE INTERESAR
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- Trujillo: 80 motos para la Policía siguen en un almacén
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: César Acuña cesa a dos gerentes por obras adjudicadas a joven
- Consejeros piden más cambios en el Gobierno Regional de La Libertad
- La Libertad: Presidentes de comisiones en el Congreso tienen cuestionamientos
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió