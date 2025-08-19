Las brigadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), continúan recorriendo las zonas afectadas tras la explosión en la avenida Perú, en Trujillo, identificando las intervenciones a realizar en las viviendas dañadas.

Los profesionales del Centro de Atención al Ciudadano (CAC) de Trujillo, inspeccionaron las casas que requieren cambios y reposición de lunas, mamparas, puertas, chapas y techos de calamina. Esta primera etapa permitirá organizar y programar intervenciones en corto tiempo, por el nivel de criticidad generado en la zona. En total se apoyará a unos 90 inmuebles.

Asimismo, el equipo de Vivienda continúa trabajando de manera conjunta con la Municipalidad Provincial de Trujillo, el Gobierno Regional y Defensa Civil, realizando el empadronamiento de las familias damnificadas.

Una vez culminado este proceso, en el caso de las viviendas que sean declaradas colapsadas o inhabitables, se gestionará la entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de S/500 por un periodo de hasta 2 años para el alquiler de un hogar temporal. Y para aquellas casas con afectaciones estructurales mayores, se otorgará el bono de reforzamiento.