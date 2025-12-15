La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) reconoció al Gobierno Regional La Libertad, por alcanzar el primer lugar a nivel nacional en proyectos adjudicados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), sumando un total de S/ 405 millones en inversiones que contribuyen directamente al cierre de brechas sociales en la región.

De acuerdo con los indicadores difundidos por ProInversión, este año se registró un récord histórico en el mecanismo OxI, con 452 proyectos adjudicados a nivel nacional por un monto acumulado de S/ 4,264 millones. En este contexto, La Libertad se posicionó como la entidad pública más eficiente del país, al adjudicar 22 proyectos en sectores estratégicos.

El ranking nacional de montos adjudicados evidencia una amplia ventaja de La Libertad sobre otras entidades. En segundo lugar se ubica el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con S/ 291 millones; seguido por la región Puno, con S/ 237 millones; Loreto, con S/ 215 millones; y Lambayeque, con S/ 204 millones. A su vez, regiones como Cusco, Tacna, Amazonas, Cajamarca y Piura superaron los S/ 100 millones cada una.

“El Gobierno Regional La Libertad está demostrando que con transparencia y eficiencia generamos confianza en el sector privado. Estamos marcando un hito histórico que nos permite ocupar los primeros lugares a nivel nacional, y que se ve reflejado en el cierre de brechas”, señaló Julio Chumacero, gerente de Promoción de la Inversión Privada.