El abogado Tomás Alva Villa sostuvo que el último informe de la coordinadora de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (JEE-P) respecto a la denuncia que él interpuso por el uso de una cámara de video del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori en Trujillo, el 30 de septiembre, limpiaría de toda responsabilidad al actual presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, militante de Fuerza Popular.

CLAVE

El abogado sustenta su posición en las conclusiones y recomendaciones que hace la coordinadora del JEE-P, Luz Chiroque Ruiz, en su Informe N° 000053-2025, remitido a la presidenta del mismo jurado electoral, Silvia Meléndez García.

En el documento se confirma la identidad del servidor de Participación Ciudadana del Congreso que usó “indebidamente” la cámara institucional, Daniel Luza Amésquita, y se indica que el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, se encontraba de vacaciones en el día de los hechos. “Ya ni siquiera nombran a Rospigliosi como presunto infractor”, agregó el denunciante.

Ante esta situación y el mismo informe del JEE-P, la responsabilidad por el uso de la cámara recaería sobre el director general del Congreso, Jaime Abensur Pinasco, a quien Forno le encargó la Oficialía Mayor, desde las 3 p.m. del jueves 23 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, por encontrarse de vacaciones. “O sea, se salvan Rospigliosi y el oficial mayor. La pita se está rompiendo por el lado más débil”, cuestionó.

Otro “error” que habría cometido la fiscalizadora, de acuerdo con Tomás Alva, es basarse supuestamente en notas de prensa y no en documentos oficiales debidamente sustentados por el Congreso. “Me parece que es un informe que se basa en presunciones y que tiene deficiencias técnicas”, comentó el especialista.