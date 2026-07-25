Temen que un evento natural de magnitud ponga en riesgo sus vidas y termine por arrasar con sus viviendas. Por eso los vecinos del sector Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco Herrera, han decidido no esperar más y salir a las calles para exigir obras de prevención.

María del Rosario Cortavitarte, presidenta del Frente Cívico del distrito de Víctor Larco Herrera, confirmó que para este lunes se ha convocado a una marcha pacífica para exigir el Gobierno Central, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ejecute los trabajos de reforzamiento del enrocado en el balneario de Buenos Aires, ya que de no hacerlo muchas familias quedarían expuestas ante el embate de la naturaleza.

DECIDIDOS

Mencionó que se han cursado invitaciones a políticos, candidatos a cargos públicos y a los vecinos en general para que el lunes desde las 9 de la mañana salgan desde el sector Buenos Aires en marcha pacífica hasta la Plaza Mayor de Trujillo.

“No se ha avanzado con la obra de prevención a pesar del avance de la erosión costera. El mar está golpeando mucho y estamos siendo desconocidos y abandonados por la autoridad. Nosotros responsabilizamos al MTC por no hacer su trabajo”, enfatizó.

LLUVIAS

Sumado al tema de la erosión costera, la dirigente señaló que otro problema que los mantiene en una preocupación constante es que se avecina un Fenómeno El Niño de magnitud y las obras de defensa ribereña en el río Moche no se han concluido.

“Si el río se desborda también afectaría directamente a los vecinos de Buenos Aires. Entonces, el mar y el río Moche amenazan y ambos proyectos no son atendidos como debe ser. Por eso salimos en esa marcha pacífica, ya que buscamos defender la vida de los vecinos y nuestras viviendas que nadie nos ha regalado, pues son el producto de nuestro sacrificio”, resaltó.

María del Rosario Cortavitarte precisó que en el sector Buenos Aires hay 1,200 familias que corren el riesgo de verse afectadas por la erosión costera y también por las lluvias del Fenómeno El Niño.

“Si seguimos con papeles, con reuniones y viajes infructuosos a Lima, vamos a desaparecer. Queremos que vengan a realizar el reforzamiento del enrocado”, recalcó.

INVITADO

También se ha invitado a la marcha al alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, Roberto Chávez, pues el MTC no ejecuta el proyecto definitivo para frenar la erosión costera en el sector Taquila.

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