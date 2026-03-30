El excongresista Mariano Yupanqui Miñano confirmó ayer que inscribirá su lista para participar en las elecciones primarias de Fuerza Popular, a fin de tentar la posibilidad de obtener el respaldo de los militantes y oficializar su candidatura a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT).

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Aunque indicó que la democracia se lo permite, sí cuestionó que el actual alcalde Mario Reyna Rodríguez pretenda quedarse al frente de la MPT, postulando por Alianza para el Progreso (APP).

LO PIDEN

Mariano Yupanqui dijo que tomó la decisión de tentar la Alcaldía de Trujillo después de que las bases de Fuerza Popular se lo pidieran.

“Estoy armando la lista porque tengo que participar en las internas y, de acuerdo a ello, si los resultados son favorables, seré el candidato a la provincia de Trujillo”, manifestó.

El exlegislador mencionó que de obtener la confianza del pueblo, y lo eligen como alcalde de Trujillo, lo primero que hará es trabajar por la seguridad ciudadana.

“Como municipalidades no tenemos las facultades directas para enfrentar a la delincuencia, lo que sí nos compete es reforzar el serenazgo y poner orden en la ciudad, que es un caos. Por ejemplo, las autorizaciones de funcionamiento a tantas discotecas que no las tocan. Cierran locales de muchos emprendedores, pero a ellos (discotecas) no les pasa nada. Al parecer, hay una especie de favoritismo”, cuestionó.

NO LO APRUEBAN

Mariano Yupanqui dijo que Mario Reyna no tiene la aprobación de la ciudadanía, pues su gestión no ha generado ningún impacto positivo. “Pero más que observar la gestión actual, lo que queremos es enrumbar nuevos planes para mejorar la seguridad, el tránsito en la ciudad e impulsar proyectos que reflejen un cambio de forma rápida. Nosotros vamos a ir explicando nuestro plan de gobierno en las siguientes semanas, por ahora solo puede dar unas ideas y comentarios”, indicó.

En este punto es importante mencionar que en un principio, el voceado para postular a la Alcaldía de Trujillo por Fuerza Popular era el exalcalde José Ruiz Vega, pero al parecer desistió y ahora apunta a volver a convertirse en el burgomaestre del distrito de Huanchaco.

SE PERFILAN

Cabe indicar que a la fecha han anunciado sus precandidaturas a la Alcaldía de Trujillo: el abogado Luis Zavala Espino, por el Partido Aprista Peruano (PAP); Robert De La Cruz Rosas, responsable político de Podemos Perú; y Jesús Velásquez Reyna, por Un Camino Diferente.

También están en el bolo Ricardo Tafur, por Somos Perú, y el actual congresista de la República Carlos Enrique Alva Rojas, quien tentaría una candidatura por Acción Popular.