La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó su inscripción.
Pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó la inscripción de Martín Vizcarra como parte de la plancha presidencial de Perú Primero, el expresidente de la República visitó Santiago de Chuco, en La Libertad.

Vizcarra recorrió las instalaciones de la casa de César Vallejo y las calles de la ciudad andina.

Mediante un pronunciamiento, sin embargo, lamentó su exclusión de la plancha presidencial y aseguró que seguirá su lucha ante la Corte IDH como jefe de campaña de su partido.

“No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos”, indicó Vizcarra en su comunicado de prensa.

