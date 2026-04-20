La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) otorgó un cheque por S/ 36 mil soles a favor de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Hogar de Ancianos “San José”.

El burgomaestre Mario Reyna reconoció públicamente la labor que realiza la congregación. “Hacen un excelente trabajo. Se han ganado el cielo”, dijo, tras entregar el cheque con la cifra antes citada.

El hogar de ancianos se necesita el apoyo de la empresa privada y de las personas de buen corazón. “Toda ayuda será bienvenida. Si Dios te ha bendecido con una profesión o un negocio exitoso esta es la oportunidad para retribuir lo recibido”, dijo la autoridad.

Sor Pastora Judith Cosi agradeció a Mario Reyna este apoyo de la comuna, indicando que atienden a 110 ancianos y que las necesidades son múltiples. Las puertas del hogar están abiertas en la avenida Honorio Delgado, en la urbanización Santo Dominguito, para quien quiera conocer lo que se hace y unir fuerzas sumando su granito de arena, dijo.

El albergue tiene más de 60 años de funcionamiento y recibe donaciones en efectivo, alimentos, ropa, detergente, entre otros, y es una institución sin fines de lucro que atiende a personas de la tercera edad en situación de desprotección

El monto otorgado por la MPT servirá para atender el pago de servicios básicos como luz, agua, gas, entre otros, y para cubrir los gastos de alimento, vestido, salud y medicina de los ancianos acogidos en este lugar.

La Congregación debe presentar su rendición de cuentas debidamente documentada de los gastos hechos con el monto recibido como subvención ante la Subgerencia de Derechos Humanos de la MPT, a fin de que esta dependencia evalúe el cumplimiento de la finalidad y otorgue su conformidad.

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