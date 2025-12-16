Unas 900 intervenciones se hicieron desde abril del presente año a la fecha en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a fin de restablecer el orden público. Las labores estuvieron relacionadas con el control de temas de salubridad, gestión de riesgos, licencias de funcionamiento, obras públicas y privadas, y edificaciones.

La titular de la Gerencia de Fiscalización y Control, Vicky Mori del Águila, dijo que se verificó si los locales contaban con licencia de funcionamiento, autorización o certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

“El objetivo fue ver que se cumplas las normas vigentes para que los establecimientos comerciales o locales de diversión puedan operar”, aseveró.

Respecto a operativos contra la informalidad, la funcionaria precisó que se hicieron 163 clausuras temporales de establecimientos comerciales, mercados, restaurantes, bares, cantinas y discotecas.