Unas 900 intervenciones se hicieron desde abril del presente año a la fecha en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a fin de restablecer el orden público. Las labores estuvieron relacionadas con el control de temas de salubridad, gestión de riesgos, licencias de funcionamiento, obras públicas y privadas, y edificaciones.
La titular de la Gerencia de Fiscalización y Control, Vicky Mori del Águila, dijo que se verificó si los locales contaban con licencia de funcionamiento, autorización o certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).
“El objetivo fue ver que se cumplas las normas vigentes para que los establecimientos comerciales o locales de diversión puedan operar”, aseveró.
Respecto a operativos contra la informalidad, la funcionaria precisó que se hicieron 163 clausuras temporales de establecimientos comerciales, mercados, restaurantes, bares, cantinas y discotecas.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic en riesgo por falta de dinero
- La Libertad: Vehículos de los bomberos no tienen ni placas
- La Libertad: Advierten que ampliar el Reinfo generará violencia
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- La Libertad: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo
- Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato
- Noa Díaz, dirigente del Sitrell: “Entregar mobiliario usado es algo que siempre hacen”
- Trujillo: Estudiaron en el piso porque les quitaron mobiliario
- Colegios profesionales revisarán expedientes técnicos del Gobierno Regional de La Libertad
- Trujillo: Plantean multar a vecinos que dañan contenedores