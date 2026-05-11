Nuevas medidas dispuso el general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, en la lucha contra la criminalidad. Entre las disposiciones está que una camioneta se ubique las 24 horas del día en el Centro Histórico de Trujillo, a la altura de la plaza de armas. También se implementó una página web para que los ciudadanos puedan denunciar de forma anónima casos de extorsiones, robo o amenazas.

SEGURIDAD

El vehículo policial lleva el mensaje: “Trujillo seguro”. Este equipo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) están para atender a la población que lo requiera. “Nuestro propósito es que la plaza de armas sea un espacio muy atractivo donde se respire tranquilidad. Hemos instalado un vehículo, color rojo, las 24 horas del día. Son policías preparados para acercarse al ciudadano. No es un policía represivo, sino de perfil comunitario”, remarcó Espinoza Cuestas.

DENUNCIA CIUDADANA

La nueva gestión ya implementó la página digital: Trujillo vence la extorsión. Esta propuesta tiene como objetivo que las víctimas denuncien para que la Policía Nacional actúe de forma inmediata.

“A partir del martes, ponemos en funcionamiento y le entregamos al vecino trujillano una página web que hemos denominado trujillovencelaextorsion.com.pe., mediante la cual vamos a interaccionar con los vecinos para que puedan hacer una denuncia de manera anónima en los links aperturados”, indicó Espinoza Cuestas.

Asimismo, en otro enlace se puede comunicar los lugares que son inseguros. “Usted, vecino trujillano, me va a decir: ‘general, yo quiero policías en este punto. Le vamos a responder y vamos a replantear toda nuestra estructura de servicio”, dijo. También habrá otro recurso para lugares de venta de droga.

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