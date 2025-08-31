El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de la región La Libertad, Jaime Quiroz, alertó sobre la crítica situación que atraviesan cientos de obreros debido a la paralización de importantes obras a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), específicamente en las quebradas de San Ildefonso, San Carlos y el río Chicama. Según detalló, estas interrupciones no solo generan desempleo, sino que también exponen a la población a riesgos ante posibles lluvias intensas.

“Tenemos grandes proyectos paralizados como es el río Chicama, hay un promedio de 800 trabajadores que quedan desempleados, también queda una población que puede ser afectada por lluvias, lo que puede afectar el trabajo que ya se ha realizado. Del mismo modo, tenemos los proyectos de las quebradas de San Ildefonso y San Carlos, en donde hay 500 trabajadores desempleados”, sostuvo Quiroz.

El dirigente sindical enfatizó que la paralización de estas obras no solo compromete la fuente de ingresos de los trabajadores, sino que también pone en riesgo las inversiones que el Estado ya ha ejecutado.

“Nosotros hacemos una invitación a toda la colectividad porque no solo está en juego los jornales (remuneraciones a trabajadores) sino también está en juego toda la inversión que ha hecho el Gobierno para que, de la noche a la mañana, todo se vaya al agua”, añadió.

Ante este panorama, el sindicato exhortó a las autoridades correspondientes a tomar medidas urgentes para reactivar los trabajos. Quiroz hizo un llamado a la sociedad civil y a los sectores involucrados a unirse en la defensa del empleo y la continuidad de las obras, las cuales son claves no solo para el desarrollo económico de la región, sino también para la seguridad de miles de ciudadanos vulnerables ante fenómenos naturales.