Llegó la hora. Hoy desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Partido Aprista Peruano (PAP) y Renovación Popular celebrarán sus elecciones internas para elegir a su candidato presidencial y sus aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados. Lo harán a través de la modalidad de un militante un voto.

Mientras que en el PAP los afiliados tendrán que elegir entre 14 precandidatos a la presidencia de la República, en Renovación Popular se ha presentado una lista única encabezada por Rafael López Aliaga.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que para la región La Libertad le corresponde ocho escaños: un senador y siete diputados.

AL DETALLE

Ahora bien, a diferencia de las anteriores elecciones, este proceso no se realizará en los locales partidarios de ambas organizaciones políticas, sino en colegios públicos que ya se encuentran debidamente habilitados para esta actividad democrática. Otro factor importante es que los comicios serán supervisados en todas sus etapas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

En la provincia de Trujillo se han habilitado doce centros educativos para que los militantes apristas acudan a sufragar. La Onpe también ha previsto acondicionar un colegio en las provincias de Virú, Otuzco, Ascope, Pacasmayo, Santiago de Chuco y Pataz, para que los ‘compañeros’ puedan cumplir con su deber democrático.

El secretario regional del Partido Aprista Peruano (PAP) en La Libertad, Julio César Morán Otiniano, precisó ayer que son 10,400 apristas los que están habilitados para votar en esta región y los invitó a cumplir con este proceso.

DISPUTADO

La militancia aprista tendrá que elegir entre 14 precandidatos presidenciales. Entre los más resaltantes figuran: Hernán Garrido Lecca, Jorge del Castillo, Enrique Valderrama Peña y Jorge Velásquez Quesquén.

Completan la relación Jorge Morales Loyola, Yamel Romero Peralta, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Nery Quiroz Beteta, Augusto Valqui Malpica, Magno Mendoza Rodríguez, Neptalí Ramírez Herrera, Emiliano Vargas Florencín, Rafael Zevallos Bueno y José Torres Iriarte.

Eran 15 fórmulas presidenciales, pero renunció Jorge Risco Vega).

OTRA SELECCIÓN

Los apristas también tendrán que elegir a siete candidatos a diputados entre 14 aspirantes debidamente habilitados. Estos son Carlos Arévalo Aranguri, Margarita Obeso Gonzáles, Pedro Cáceres Alvarado, Rosa Méndez Tandaypan, Justo Galicia Pulido. También figuran en la lista Mercy Lóprez Ruiz, Italo Cedemanos Gutiérrez, Lidia Senpertiwe Grijalva, Ysidro Ávila Hernán, Emil León Flores; Cristian Ruiz Velásque, Fernando Alfaro Jiménez, Jorge Cevallos Reyes y Alejandro Sánchez Carrascal.

De la misma manera tendrán que elegir a un candidato a senador regional entre cinco aspirantes. Estos son Olga Cribilleros Shigihara, Daniel Robles López, José Murgia Zannier, Neptali Ramírez Herrera y Hamilton Aguilera Rodríguez.

EN LA OTRA TIENDA

En el caso de Renovación Popular, la Onpe ha habilitado 12 colegios en la provincia de Trujillo para que sus militantes puedan sufragar. También se acondicionó un centro educativo en las provincias de Virú, Julcán, Otuzco y Ascope.

Alicia Pesantes, dirigente del partido, precisó que son 1,545 militantes habilitados en la región para votar.

A pesar de ser una lista única, el JNE establece que para que su elección interna tenga validez se requiere que al menos un 10% de sus afiliados hábiles acuda a votar.

Su lista de precandidatos para la Cámara de Diputados está conformada de la siguiente manera: Diego Bazán Calderón, Mirian Gayoso Paredes, Alan Pino Delgado, María Elena Mantilla, Luis Ramírez Gálvez, Yvette Cayetano Minchola y Aida Acosta Pesantes.

Como accesitarios figuran: Remy Montero Costilla y Lilian Cedeño Sánchez.

El precandidato a senador es Víctor León Álvarez. El partido está considerando un segundo precandidato como designación directa, cuya identidad no fue revelada.

No obstante, los accesitarios son José Cépeda Ruiz y Yolvi Torres Asmat.

VIGILANCIA Y CONTROL

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo ha instalado 42 oficinas distritales de atención y coordinación en la región La Libertad. Esto, como parte de los preparativos para el desarrollo de las elecciones primarias que se celebran hoy.

Durante la jornada electoral, los recintos serán resguardados por la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para garantizar el orden, la seguridad y el flujo adecuado de los votantes.