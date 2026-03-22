Con la finalidad de reforzar y mantener el orden y brindar mayor tranquilidad y seguridad a la población, la Municipalidad Provincial de Ascope, articuló esfuerzos con la Policía Nacional del Perú (PNP), serenazgo y juntas vecinales para desplegar operativos inopinados en puntos estratégicos del distrito.

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Estas acciones permiten no solo supervisar documentación y condiciones de funcionamiento de algunos establecimientos, sino también reforzar la presencia preventiva en las calles, especialmente en el marco de las celebraciones por aniversario del distrito, donde se busca anticipar riesgos y garantizar un ambiente seguro para todos.

Durante el operativo, el personal policial realizó el control de identidad a los pobladores que se encontraban por las calles y verificaron que no cuenten con requisitorias vigentes.