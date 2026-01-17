En una exitosa operación, personal policial del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Norte intervino a un presunto integrante de la organización criminal “Los Canallas”, en la parte alta del distrito de La Esperanza. Se trata de Deyvi Gustavo Terrones Cruz, de 33 años, quien contaba con requisitoria vigente por el delito de extorsión y era pedido por un Juzgado de La Libertad. El mencionado había retornado desde Chile a nuestro país hace aproximadamente 15 días.

ASÍ CAYÓ

Según el acta de detención, Terrones Cruz participaba la noche del último jueves de una reunión social. El mencionado compartía algunas bebidas alcohólicas con un grupo de amigos, mientras una banda rítmica ponía a todos a bailar. Sin embargo, el bullicio alertó a los agentes del Depincri Norte junto a miembros de la Unidad de Emergencia (Uneme), Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) que se encontraban patrullando por esta jurisdicción.

Al momento de ser atrapado y pedirle su identificación, Terrones Cruz indicó que había tenido problemas con la justicia en nuestra región por extorsión en 2014.

ESTABA CORRIDO

También se conoció que Deyvi Terrones, para evitar ser atrapado y evadir la acción de la justicia, decidió ingresar de forma ilegal a nuestro país por la frontera con Bolivia.

“He estado en Chile. He llegado a Perú como hace 15 días. (Ingresé) ilegal por Bolivia”, les dijo a los detectives al momento de ser interrogado.

DECOMISO

Durante la diligencia se incautó un celular que será clave para el análisis de sus posibles vínculos criminales. Sobre el detenido, se conoce que se le puso a disposición de la dependencia policial para continuar con todos los procedimientos de acuerdo a ley. “Esta captura representa un nuevo golpe estratégico contra las redes de extorsión que operan en la región. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el crimen organizado”, informó la Región Policial La Libertad.