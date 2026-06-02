La Policía Nacional capturó a Jhon Wilson Segovia Álvarez, de 38 años, quien presentaba una requisitoria vigente por el delito de extorsión en Trujillo.
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Por información policial se conoce que el detenido sería cuñado de Nilton Cruz Arce, alias “Nilton Pulpo”. Él se movilizaba en un automóvil blanco por el distrito de Huanchaco y fue atrapado tras una persecución por la avenida Mansiche.
Segovia Álvarez registra una sentencia de 13 años y 6 meses de prisión dictada el 2025. Fue acusado como coautor de extorsión en grado de tentativa. Además, debe pagar S/ 2 mil de reparación civil a favor de su agraviada.
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