La Policía Nacional capturó a Jhon Wilson Segovia Álvarez, de 38 años, quien presentaba una requisitoria vigente por el delito de extorsión en Trujillo.

Por información policial se conoce que el detenido sería cuñado de Nilton Cruz Arce, alias “Nilton Pulpo”. Él se movilizaba en un automóvil blanco por el distrito de Huanchaco y fue atrapado tras una persecución por la avenida Mansiche.

VIDEO: PNP

Segovia Álvarez registra una sentencia de 13 años y 6 meses de prisión dictada el 2025. Fue acusado como coautor de extorsión en grado de tentativa. Además, debe pagar S/ 2 mil de reparación civil a favor de su agraviada.

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