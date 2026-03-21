Durante un operativo ejecutado en distintos puntos de la provincia de Trujillo, efectivos del Grupo Terna intervinieron a cuatro presuntos microcomercializadores de droga.

Según el acta de la detención, por inmediaciones de las calles 17 y San Valentín, en el distrito de El Porvenir, se atrapó a Julio César Sotelo Abanto en posesión de 153 ketes de pasta básica de cocaína (PBC). Mientras tanto, en Trujillo distrito, detuvieron a José De La Cruz Dueñas y Keiver Rodríguez Bastardo, a quienes al realizarles el registro personal se les encontró un total de 200 ketes de la misma sustancia.

Del mismo modo, por inmediaciones del mercado Progreso, arrestaron a Jorge Alberto Babilonia Orbegoso, a quien se le comisó 100 ketes con PBC.

Los detenidos, droga comisada y especies incautadas, fueron puestos a disposición de la Unidad Especializada para las diligencias e investigaciones de ley.