Mediante un Memorando Múltiple N°000008-2026, la Dirección General del Hospital Regional Docente de Trujillo informó que desde el 9 de marzo queda restringida toda atención programada (procedimientos quirúrgicos y consultas ambulatorias) para los afiliados al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) debido al incumplimiento de una deuda acumulada.

Se precisa que esta medida se mantendrá vigente hasta que se formalice la cancelación de los saldos pendientes. Además, se advirtió que si los representantes de Saludpol persisten con el incumplimiento de su obligación, se efectuarán los trámites correspondientes para suspender el convenido de forma definitiva.

PREOCUPADOS

El presidente de la Asociación de la Familia Policial Salud Trujillo, Juan Cáceda Paredes, dijo que también ha sido notificado del Memorando Múltiple N°000008-2026 y reveló que la deuda que mantiene Saludpol con el Hospital Regional Docente de Trujillo supera el millón y medio de soles.

El dirigente anunció que como medida de protesta para exigir que los directivos de Saludpol cancelen la totalidad de la deuda, la próxima semana realizarán un plantón en la Plaza de Armas de Trujillo.

“Nosotros habíamos advertido que esto podía suceder, porque están debiendo desde el año 2024. Solo están pagando por partes y eso no es dable. Ahora se suspenden las atenciones y las operaciones y los colegas van a empezar a morir”, manifestó.

Indicó que en la región La Libertad hay más de 30 mil personas que dependen de Saludpol para atenderse. “Están los compañeros jubilados, los activos y sus hijos”, señaló.

Juan Cáceda mencionó que conoce casos de policías en calidad de retiro que no cuentan con la economía suficiente para poder costear operaciones y por ello es necesario que Saludpol cancele esa deuda y se reprogramen con urgencia las operaciones y cirugías que ya tienen fecha para realizarse.

“La otra opción es que salgan y se presten dinero para que lleven al paciente a una clínica, pues son operaciones de alto riesgo”, resaltó.

Cuestionó que los policías en actividad y en calidad de retiro no cuenten con una Sanidad de la Policía debidamente implementada y estén atravesando por esta situación después de haber brindado un servicio al país.