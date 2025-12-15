La Gerencia Regional del Ambiente en coordinación con el Voluntariado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), llevó a cabo una campaña de limpieza de playa en Huanchaquito, en la que participaron más de 60 voluntarios con el objetivo de preservar el ecosistema marino y promover el cuidado de la playa.
“Esta jornada la estamos realizando en vísperas del verano y busca concientizar a la población y a los visitantes sobre la importancia de mantener limpias las playas, sin dejar residuos sólidos que afectan directamente la fauna y flora marina”, señaló el gerente regional del Ambiente, Frank Sánchez.
La actividad contó con la participación de representantes de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, del Capítulo de Ingeniería Ambiental del Voluntariado de la Universidad César Vallejo (UCV), del Voluntariado de Ingeniería Ambiental de la UNT, y de otras asociaciones.
