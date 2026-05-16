La Policía capturó a tres presuntos miembros de la banda “Los Malditos del Timón” y recuperó una camioneta reportada como robada durante un operativo en el pueblo joven El Bosque, en Trujillo.

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La intervención ocurrió luego de labores de ubicación y seguimiento realizadas por agentes policiales, quienes llegaron hasta un inmueble de la calle Ascencio de Salas, donde estaba el vehículo color gris oscuro metálico.

Asimismo, se intervino a E.M.M.C. (38), E.B.C.M. (31) y J.A.M.L. (31).

“Este operativo, demuestra una vez más que la respuesta inmediata de la Policía Nacional actúa sin pausa ni tregua, devolviendo el patrimonio a la ciudadanía y neutralizando a quienes intentan lucrar con el delito”, informó la Región Policial La Libertad.

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