El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó por mayoría una iniciativa de ordenanza presentada por el Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo – PAMT, referido a la regulación, el uso y las actividades permitidas en los espacios públicos del centro histórico (CHT).
La ordenanza busca regular el uso del espacio público en el CHT para garantizar orden y seguridad, la protección del patrimonio histórico en la zona monumental, el desarrollo cultural, artístico y económico formal y un uso equitativo del espacio.
Esta norma edil permite actividades temporales autorizadas en giros que refuercen la función cultural, turística y artística, tales como: venta de diarios y revistas, fotógrafos, artículos religiosos, emolientes, retratistas y pintores.
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