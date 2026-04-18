Concejo aprobó ordenanza presentada por el PAMT.
Concejo aprobó ordenanza presentada por el PAMT.

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó por mayoría una iniciativa de ordenanza presentada por el Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo – PAMT, referido a la regulación, el uso y las actividades permitidas en los espacios públicos del centro histórico (CHT).

La ordenanza busca regular el uso del espacio público en el CHT para garantizar orden y seguridad, la protección del patrimonio histórico en la zona monumental, el desarrollo cultural, artístico y económico formal y un uso equitativo del espacio.

Esta norma edil permite actividades temporales autorizadas en giros que refuercen la función cultural, turística y artística, tales como: venta de diarios y revistas, fotógrafos, artículos religiosos, emolientes, retratistas y pintores.

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