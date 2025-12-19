Poco antes de terminar el año educativo y de comenzar las vacaciones escolares, la Municipalidad Distrital de Carabamba, en la provincia de Julcán, hizo el mantenimiento y nivelación de dos campos para la práctica deportiva de niños y jóvenes en los caseríos de San Ignacio y Calchuday.

Estas labores de rehabilitación de los terrenos de juego se hicieron con maquinaria pesada propia y personal edil, minimizando de esta manera los costos operativos para contribuir a promover el desarrollo integral de la población mediante la práctica de diversas disciplinas deportivas.

“Esperamos que la mejora y mantenimiento de estos espacios públicos ayude de manera efectiva a seguir promoviendo el deporte en general y a seguir fortaleciendo la integridad vecinal y comunal”, dijo Percy Blas Benites, alcalde de Carabamba.

Los trabajos realizados incluyeron labores de acondicionamiento del área necesaria, la recuperación del recinto deportivo en general y otras mejoras que ayuden a garantizar que el campo deportivo cuente con condiciones adecuadas y seguras para su uso comunal, contribuyendo al bienestar, la convivencia y el desarrollo local.

“La mejora de la infraestructura deportiva en el distrito es un eje fundamental para ayudar a promover la práctica de diferentes actividades recreativas y deportivas que coadyuven a la integración social de niños, jóvenes y adultos del distrito y a la mejora de su calidad de vida”, recalcó el burgomaestre.

Las labores de mantenimiento de los campos estuvieron orientadas a ofrecer un lugar seguro, funcional y de calidad para la práctica deportiva y la recreación de la comunidad, reforzando el compromiso de la municipalidad con el bienestar de los vecinos y la promoción de hábitos saludables, fomentando la integración y participación ciudadana.