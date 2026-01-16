La jefa del área de Epidemiología e Información de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, Ana Burga Vega, informó ayer que en las dos primeras semanas de enero se han registrado 18 casos de dengue (14 autóctonos y cuatro importados de otras regiones), lo que significa un ligero incremento de pacientes con este mal.

VER MÁS: Municipalidades con pocos fondos para afrontar lluvias en La Libertad

En ese sentido, la especialista indicó que se ha desplegado una serie de acciones para acatar la alerta epidemiológica AE-CDC N.° 001-2026, dispuesta por el Ministerio de Salud (Minsa) a fin de reforzar acciones contra el dengue.

CIFRAS

Ana Burga precisó que entre los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2025 se reportaba un promedio de tres casos de dengue por semana.

“Pero en diciembre aumentó a cinco casos por semana y en enero de 2026 se reportó un promedio de nueve por semana. Esto refleja un ligero incremento que debe tomarse en cuenta, pues la tendencia es que la cifra podría seguir creciendo si no se adoptan las medidas preventivas correspondientes”, resaltó.

FACTORES

Dijo que en La Libertad hay condiciones socioeconómicas y culturales que generan el riesgo de la presencia del vector (zancudo Aedes aegypti).

Señaló que uno de esos factores es el clima, pues en verano el vector se desarrolla con rapidez (3 a 5 días). En invierno ese proceso tarda más (entre 7 a 10 días).

“Ahora, la presencia de criaderos se da porque no hay suministro de agua constante en los domicilios y la gente acumula el líquido en recipientes que deja destapados y permite que el zancudo hembra deje sus huevos. Otro factor para que surjan los criaderos son las épocas de lluvia, pues en cualquier lugar donde se acumula agua, incluso en una tapa de botella, el vector puede reproducirse”, explicó la profesional.

Comentó que otro factor determinante son los hábitos y costumbres de las personas, pues la ciudadanía está informada, pero no educada. “Es decir, se les capacita, pero no aplican lo indicado, porque no perciben la realidad del problema y no le dan la importancia”, agregó.

ALTO RIESGO

Ana Burga señaló como las zonas más propensas a que se reproduzca el zancudo y se presenten casos a las partes altas de los distritos de La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir y Alto Trujillo, pues su población carece de suministro de agua de forma constante y tiene que almacenar el líquido en bidones y tanques. “La campaña informativa ya empezó y vamos a recorrer todos esos lugares para capacitar a la ciudadanía”, aseguró la funcionaria.