Tras un enfrentamiento a balazos, el Comando Unificado Pataz (Cupaz), integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, liberó a 29 personas que permanecían secuestradas al interior de la mina “Sanone” situada en el anexo Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, región La Libertad.

La operación se desarrolló desde las 10 de la mañana del último jueves como resultado de un trabajo articulado de inteligencia militar y policial, reforzado por información proporcionada por las rondas campesinas, quienes alertaron oportunamente sobre la presencia de un grupo criminal que habría tomado como rehenes a trabajadores mineros con el objetivo de controlar la cadena productiva ilegal, desde la extracción hasta la comercialización, mediante extorsión y el uso de personal armado en socavones ilícitos.

Ante esta grave amenaza, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de su Comando Operacional del Norte mediante las fuerzas de élite del CUPAZ, reaccionaron de manera rápida, coordinada y contundente, ingresando a la bocamina y poniendo a salvo a los mineros rescatados, quienes fueron puestos bajo protección y a disposición del personal policial de Alto Pataz, conforme a ley, ante la presencia de las fuerzas del orden los delincuentes huyeron hacia la profundidad de la bocamina, lanzando explosivos en su ruta de huida.

Al respecto, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Briceño Valdivia, destacó el profesionalismo y la capacidad operativa de las fuerzas desplegadas. “La operación Libertad refleja el nivel operativo, la cohesión y la capacidad de respuesta de las fuerzas de élite del Comando Unificado Pataz, militares y policías entrenados para actuar con oportunidad, precisión y firmeza en defensa de la vida, la libertad y la seguridad de los peruanos”, señaló.

Con esta exitosa acción, bajo los lineamientos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas reafirman su determinación de enfrentar de manera sostenida y sin tregua la minería ilegal, protegiendo la vida y la libertad de los ciudadanos, contribuyendo al restablecimiento del orden interno, en el marco legal vigente y fortaleciendo la seguridad en la provincia de Pataz.