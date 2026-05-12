La excandidata presidencial Rosario Fernández Bazán marcó distancia de su hermano, el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, y aseguró que ella “está caminando sola” con miras a las próximas elecciones municipales y regionales que se desarrollarán en octubre próximo.

RESPONDE

Estas declaraciones las dio luego de que el denominado “Loco de Moche” pidiera públicamente que el partido Un Camino Diferente y sus candidatos dejen de usar su imagen para promocionarse políticamente, porque creará una nueva agrupación política.

“Si él (Arturo) está abocado a sus proyectos, a eso debe estar (abocado). Rosario Fernández está caminando sola, caminando con el respaldo de los otros partidos políticos (con quienes estaría realizando una alianza de cara a la segunda vuelta presidencial). Ahora estamos haciendo un frente fuerte contra la corrupción para que por fin se acabe a nivel nacional”, dijo en diálogo con Polémica Noticias.

Como se recuerda, hace poco Rosario Fernández apareció en los exteriores del penal de Barbadillo (en donde cumple condena el expresidente Pedro Castillo) anunciando que Un Camino Diferente apoyará en segunda vuelta a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

“El Perú ha dado un grito de auxilio y este será respondido a través de un voto popular en segunda vuelta, y este frente que estamos haciendo es contra todo tipo de mafias”, acotó.

La excandidata presidencial también negó discrepancias a la interna del partido Un Camino Diferente. Ella aseguró que respeta la decisión de los militantes que se fueron de esa agrupación. “Si la militancia o el ciudadano decide respaldar a cualquier candidato por su trayectoria, por un plan de gobierno no solo vigente sino también viable, bien. Lo importante es que ahora los ciudadanos se informen”, manifestó a Polémica Noticias.

TRÁMITES

Rosario Fernández dio estas declaraciones a la salida de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), hasta donde llegó para reunirse con el alcalde Mario Reyna, quien reemplazó en el cargo al vacado Arturo Fernández.

La presidenta de Un Camino Diferente aseguró que llegó hasta la comuna para gestionar autorizaciones para actividades proselitistas que realizará ese partido en los próximos días. “Ya estamos avanzando con la campaña y sobre eso netamente (conversamos). Es necesario mantener las relaciones para poder realizar nuestras actividades como corresponde, con la legalidad que se necesita”, aseveró.

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