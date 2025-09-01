El gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, anunció que la construcción de la carretera de concreto de Otuzco a Usquil se ve cada vez más cerca. En diciembre de este año el proyecto será adjudicado a la empresa interesada en su ejecución.

Así lo sostuvo luego de que en Lima, el gerente adjunto del GORE, Rogger Ruiz, el alcalde de Otuzco, Julio Mantilla, el burgomaestre de Usquil, Guillermo Guzmán, y la consejera Irma Ávalos, se reunieron con funcionarios de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que por convenio tiene la unidad ejecutora, para conocer los avances del proyecto.

INVERSIÓN

Rogger Ruiz indicó que la ejecución de la carretera será financiada, por lo menos, en un 50 por ciento por parte del GORE, mientras que el otro 50 por ciento por el ANIN. La modalidad será por Fast Track (diseño y construcción), cuyo valor referencial es de 159 millones de soles.

LEER AQUÍ: Tienen menajería guardada en el almacén del Gobierno Regional de La Libertad

“La nueva Ley de Contrataciones nos pide tener experiencia en hacer ese tipo de obras. Y como no la tenemos, es que el ANIN lo está asumiendo como unidad ejecutora. Lo importante es que el proyecto vial está saliendo adelante porque el gobernador lo ha priorizado”, sostuvo.

Adelantó que el 15 de setiembre el ANIN organizará un Show Room en Lima donde presentará el proyecto a empresarios interesados en su ejecución.