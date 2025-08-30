El director del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte, Hugo Valencia, informó que el diseño del perfil técnico del nuevo hospital tiene un avance que supera el 50%.

Explicó que los equipos técnicos del Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) trabajan de forma coordinada para concretar en el menor tiempo este anhelado proyecto.

El nuevo local del IREN-Norte estará ubicado en el sector El Tablazo de Huanchaco, en un predio de 11 hectáreas. Su presupuesto referencial es de 1,929 millones de soles.

“Por la extensión del terreno, será uno de los hospitales más grandes del país. Hay que considerar que abarcamos la atención de una población de 13 millones de peruanos de la zona Nor Oriente del Perú”, sostuvo.