La Red Integrada de Salud (RIS) Santiago de Chuco investiga la muerte de un adolescente de 14 años luego de que sus familiares denunciaran una presunta negligencia médica.

Denuncia

Según indicaron los parientes del fallecido, llevaron al escolar al centro de salud del distrito de Angasmarca y luego lo trasladaron al hospital César Vallejo de Santiago de Chuco, en donde murió la tarde del viernes. Los familiares indicaron que el menor habría presentado intensos dolores abdominales desde la tarde del jueves; pero habría habido demora en la atención e identificación del diagnóstico.

De acuerdo a lo que dijeron, los médicos de turno del estableciendo santiaguino les habrían indicado que el adolescente falleció por un paro cardíaco en la operación.

Sin embargo, los deudos indicaron que la necropsia arrojó que el escolar falleció por una infección generalizada, presuntamente originada por un cuadro de peritonitis.

“Mi sobrino no murió de infarto, sino por una evidente negligencia médica y exigimos justicia, que todos los responsables de esta muerte paguen su culpa y vayan a la cárcel”, manifestó una de sus tías.