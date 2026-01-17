Un ciudadano de 25 años se salvó de morir ahogado en el mar de Huanchaco, en Trujillo. La oportuna intervención de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) evitó la tragedia.

El agraviado había acudido a pasar una tarde de esparcimiento y fue sorprendido por la corriente marina, en el sector conocido como Punta Uka, que lo arrastró poco a poco, alejándose por completo de la orilla y por lo que pidió auxilio. Tras denodados esfuerzos, salvavidas lograron ponerlo a salvo y le brindaron algunas recomendaciones. El joven rescatado, visiblemente conmovido, agradeció profundamente la intervención del equipo de salvataje.

“Gracias a su entrenamiento, temple y rápida reacción, los agentes evitaron una tragedia y reafirmaron su rol como guardianes de la vida en nuestras playas”, informó la Región Policial La Libertad.