Dos importantes transferencias de recursos autorizadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento permitirán fortalecer el servicio de agua potable y alcantarillado en la región La Libertad. El monto total supera los S/ 35 millones y se orienta a mejorar la infraestructura y la eficiencia del sistema de saneamiento en beneficio directo de la población de Trujillo.
Los recursos financiarán la contrapartida nacional de dos programas estratégicos: el Programa de Rehabilitación y Prevención Climática en el Sector Agua – Proyecto Trujillo y el Programa de Reducción de Pérdidas del Sector Agua II – Proyecto Trujillo. Ambas iniciativas buscan reducir vulnerabilidades frente a eventos climáticos, rehabilitar componentes críticos del sistema y disminuir las pérdidas de agua en la red.
Las transferencias fueron autorizadas mediante resoluciones entregadas al presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez. Además, cuentan con el respaldo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).
