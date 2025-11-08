Unos 25 internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, conocido como exFloresta, fueron trasladados la noche del viernes hacia Centros de Internación de Alta Seguridad en la ciudad de Lima, como medida preventiva de control y seguridad.

Según un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los adolescentes son considerados de alto peligro. El traslado se efectuó bajo una estricta vigilancia, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Gobierno Regional de La Libertad.

Medidas de seguridad

El director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ), Francisco Naquira Cornejo, indicó que los menores serán recluidos en una ambiente del penal Ancón II y en el centro juvenil de Lima.

“En Lima tenemos un anexo tres que está ubicado al interior del penal Ancón II, la mayoría va allí. Y en el centro juvenil de Lima, que tiene medidas de seguridad, donde pueden ser albergados”, indicó Naquira Cornejo.

El responsable del PRONACEJ también reveló que en lo que va del año ya han realizado más de 2,600 operativos preventivos de control en los Centros Juveniles de Diagnósticos y Rehabilitación del país, así como cuatro megaoperativos de control y seguridad simultáneos a nivel nacional, lo que está permitiendo coadyuvar al fortalecimiento del sistema de reinserción social juvenil y con ello a la rehabilitación de adolescentes en conflicto con la ley penal.

“En lo que va del año hemos hecho un total de 2,600 operativos en los centros juveniles a nivel nacional y de los cuales 236 se han ejecutado acá en este centro juvenil de Trujillo. Y se han ejecutado cuatro megaoperativos de manera simultánea en todos los centros juveniles”, apuntó.

Naquira Cornejo resaltó que se busca la resocialización de los adolescentes.