Familias que viven en el pasaje Las Poncianas piden ser escuchados.

Más de 15 familias del pasaje Las Poncianas, situado en el distrito de El Porvenir, exigen a Sedalib que los incluyan en un proyecto que se ejecuta para cambiar las tuberías de agua y desagüe en este distrito, donde quedaron excluidos quedando en situación de abandono y alto riesgo de contraer diversas enfermedades por la antigüedad de las redes de saneamiento y su continuo colapso.

Las cajas y buzones quedaron obstruidos en diversas ocasiones. Esto se comunicó a Sedalib e incluso, por la gravedad, fueron los vecinos quienes pagaron a gasfiteros para solucionar los problemas.

La intervención de Sedalib en El Porvenir para renovar el tendido se viene realizando actualmente en la calle Manco Inca y para sorpresa de los moradores del pasaje Las Poncianas no se les ha incluido.

“Están trabajando hace varias semanas. Con tiempo hemos solicitado que se nos incluya en este proyecto y no lo han hecho”, dijo la molesta vecina Lissy Luis Arteaga.

Luego, dijo que “hemos ingresado varios documentos a Sedalib, desde enero de este año y no han respondido. Fuimos varios moradores personalmente para denunciar que los buzones y las cajas de desagüe colapsaban seguido debido a su antigüedad, pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta”,

Otro morador señaló que están al día en el pago de sus recibos y que de similar manera esperaban que Sedalib los atienda e incluya en este proyecto. “No es mucho tramo lo que van a agregar al proyecto es solo un pasaje”, recalcó.

