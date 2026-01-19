Un volquete que transitaba por la avenida Nicolás de Piérola, en Trujillo, terminó hundiéndose en una enorme forado. Las llantas posteriores del vehículo pesado quedaron atrapados tras el colapso de la vía.
El vehículo de placa de rodaje F4X-719 que transportaba material de carga terminó en medio de un hueco de aproximadamente cinco metros.
“Estaba desplazándome y se hundió la pista. Venía desde El Milagro y me dirigía al jirón Almagro (centro de Trujillo)”, indicó el chofer de la unidad vehicular.
Cabe mencionar que no se reportaron personas heridas y solo hay daños materiales.
