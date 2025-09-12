La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que aplicará sanciones severas a la empresa Real Star del Perú S. A. C. y al conductor del bus de placa F9Y-894, que provocó la muerte de dos personas y dejó a otras ocho heridas tras impactar contra una baranda en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate.
El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, según el parte policial de la comisaría de Salamanca. La ATU precisó que el conductor, identificado como Martín Alejandro Effio Dávila (40), no tenía licencia de conducir ni habilitación para brindar el servicio de transporte público.
La empresa será sancionada con las infracciones RE9 y RE22, también muy graves, por permitir que un chofer no habilitado conduzca su unidad.
Cada falta implica una multa de S/ 2675. Además, el bus será trasladado a un depósito y se suspenderá su habilitación vehicular.
El chofer permanece detenido en la comisaría de Salamanca por presunto homicidio culposo y lesiones culposas.
