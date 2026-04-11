Más de 27 millones de peruanos participarán este domingo 12 de abril en las Elecciones Generales 2026, en una jornada que iniciará desde las 7:00 a. m. en los distintos locales de votación a nivel nacional, donde se prevé la formación de largas filas.

Ante esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto la implementación de una fila preferencial dirigida a adultos mayores, gestantes, madres con niños y personas que necesiten facilidades para emitir su voto.

De acuerdo con la especialista Betty Luján, se habilitarán dos filas diferenciadas —una general y otra preferencial— que serán atendidas de forma alternada por los miembros de mesa.

“La formación de la cola preferencial será responsabilidad del personal de la ONPE presente, quienes estarán encargados de orientar y garantizar el cumplimiento de estas medidas durante la jornada electoral”, indicó.

Asimismo, se aplicará la modalidad de “voto rápido” para ciudadanos que se encuentren en funciones durante el día de la elección, como personal de salud, bomberos y efectivos policiales.