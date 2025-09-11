Un auto blanco se incendió alrededor de las 15:30 horas del jueves 11 de septiembre en la Vía Expresa, a la altura de la salida 4 de la avenida Andrés Aramburú, en el límite de San Isidro y Surquillo. El humo obligó a detener el tránsito en la zona.

Policías llegaron para desviar a los conductores y reducir la congestión generada en minutos.

Los bomberos informaron que el incidente se registró en “Av. Andrés Aramburú N° 000 - San Isidro” y enviaron varias unidades para controlar la emergencia.

La ATU reportó retrasos en el servicio del Metropolitano en el sentido sur a norte debido a que los vehículos de emergencia ocuparon la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú.