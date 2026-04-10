El programa de Magaly Medina expuso imágenes que evidenciarían que Korina Rivadeneira y Mario Hart no comparten el mismo hogar durante las noches. El seguimiento registró desplazamientos separados en distintos puntos de Lima.

El 8 de abril, la modelo fue captada ingresando a su vivienda en Chorrillos. Minutos después llegó Mario Hart, pero permaneció solo ocho minutos antes de retirarse. Luego, el piloto fue seguido hasta un fundo en Lurín, donde permaneció hasta salir a las 9 de la mañana del día siguiente.

En tanto, el 9 de abril, Korina Rivadeneira fue grabada saliendo de su casa a las 7:33 de la mañana en su camioneta. En medio de estas imágenes, Hart confirmó que la vivienda que ambos tienen en Chorrillos está en venta desde hace tiempo.

Consultado en un pódcast sobre su relación, el piloto evitó confirmar una ruptura. “Como pueden ver, nosotros somos una familia, seguimos compartiendo como una familia y eso no va a cambiar jamás. Somos una familia y la seremos por siempre” , señaló.