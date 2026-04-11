El proceso electoral para los peruanos en el extranjero comenzará en las próximas horas en países de Oceanía y Asia, donde ya se han dispuesto los locales de votación para las Elecciones 2026.
Según informó la Cancillería, los ciudadanos residentes en Nueva Zelanda podrán sufragar desde las 2.00 p.m. (hora del Perú). En Wellington, capital de ese país, la Embajada del Perú funcionará como centro de votación desde las 7.00 a.m. del domingo 12 abril.
En esa ciudad se han instalado tres mesas de sufragio destinadas a 841 electores, quienes participarán en esta jornada electoral desde territorio neozelandés.
Asimismo, se reportó que en Sidney, Australia, se habilitaron nueve mesas para 4201 votantes, mientras que en Tokio, Japón, se dispusieron 25 mesas que atenderán a 12,031 electores registrados.
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