En Europa, cerca de 90 000 peruanos están aptos para participar en las Elecciones Generales 2026 desde Italia, donde este domingo 12 de abril se llevará a cabo el proceso en diversas ciudades habilitadas.

La información fue reportada por el periodista de RPP Sergio Mora desde el Vaticano, quien detalló que la jornada se llevará a cabo en once localidades, entre ellas Milán, Bolzano, Trieste, Bolonia, Turín, Génova, Florencia y Roma.

Desde el Auditorium del Massimo, en Roma, Mora destacó la ampliación de sedes de votación, una medida que busca evitar traslados largos que anteriormente complicaban la participación, como en el caso de los residentes en Nápoles.

“Era un viaje que dificultaba mucho. En cambio, ahora realmente debo decir que hay que elogiar el esfuerzo que se ha hecho para que todos los peruanos puedan votar aquí en Italia. Y por supuesto será la misma cosa en los otros países de Europa”, comentó.