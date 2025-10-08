APRA: Mulder, Del Castillo y García presentan candidatura presidencial para elecciones internas (FOTOS)
Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García presentaron su candidatura presidencial por el Partido Aprista Peruano de cara a las elecciones internas. El APRA anunció que aplicará el voto directo bajo la modalidad de “un militante, un voto”, en el marco de un proceso participativo. (Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Jorge del Castillo
