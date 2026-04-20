Urgen Cambios. José Murgia Zannier, quien postuló al Senado por el Apra en La Libertad, reconoció ayer que los resultados negativos de las elecciones del 12 de abril han golpeado al partido “de Tumbes a Tacna y de la costa a la selva”.

Advirtió que si el Comité Ejecutivo Nacional del Apra no realiza una evaluación seria y estructural a nivel general de la situación del partido, podrían correr con la misma suerte en las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre.

REFLEXIÓN

“Lo que el partido necesita es realizar una profunda evaluación de manera serena, porque si se van a tomar decisiones apresuradas no habrá buenos resultados. Esa reflexión y análisis se debe realizar a nivel de todo el Perú, porque el problema no es local, sino nacional y estructural”, manifestó.

A lo que se refiere José Murgia es que al 93.504% de actas contabilizadas de las votaciones presidenciales por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), el Apra, con su candidato Enrique Valderrama Peña, se ubica (al cierre de esta nota) en el puesto 14 de 35 fórmulas presidenciales, pues obtuvo 150.944 votos válidos, lo que equivale a 0.958%. Es decir, ni siquiera lograron pasar la valla electoral.

En ese sentido, José Murgia señaló que aquellos que creen que sacando o poniendo a una persona en la región La Libertad van a cambiar las cosas están equivocados.

“Lo que corresponde es hacer una profunda reflexión. Los resultados totales de las elecciones deben analizarse y después tomarse decisiones. Tienen que intervenir los niveles más altos de la estructura partidaria, porque si hubiéramos tenido éxito en otros departamentos y La Libertad fuera el lunar, entonces diría que el problema es local. Pero los resultados nos han golpeado igualito, desde Tumbes a Tacna”, enfatizó.

EVALUACIONES

Cabe indicar que Olga Cribilleros Shigihara, quien postuló al Senado por el Apra en La Libertad, propuso realizar una evaluación detallada de lo ocurrido y empezar a hacer cambios en los dirigentes a nivel nacional y regional.

“No es posible que continuemos de esta manera para las elecciones regionales y municipales. Se debe evaluar la permanencia de los dirigentes a nivel nacional”, recalcó.

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