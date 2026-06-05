En las elecciones del 12 de abril, seis organizaciones políticas pasaron la valla electoral y lograron representación en las cámaras de Senadores y Diputados. En nuestra región llamó la atención que entre los partidos políticos relegados del próximo Congreso hubo algunas figuras que lograron un importante número de votos. Uno de ellos es el aprista Fernando Alfaro Jiménez, quien obtuvo la primera votación de su agrupación y se ubicó, también, entre los cinco candidatos con más sufragios en toda La Libertad.

A casi dos meses de los comicios generales y a pocos días de la segunda vuelta electoral, Alfaro hace un análisis de su participación y del escenario político actual.

Ingeniero, ¿qué análisis podría realizar de los resultados electorales de la primera vuelta?

No son los resultados que esperábamos, pero es la voz del pueblo y hay que respetarlos.

¿Qué volvió a pasar con el Apra? ¿Por qué considera que no pudieron pasar la valla electoral?

No supimos comunicar de manera efectiva nuestras propuestas; nos equivocamos en la forma, pero no en el fondo. Nosotros hacemos política con responsabilidad y oficio, eso no lo supimos comunicar y los votantes prefirieron otras opciones.

¿De quién es la responsabilidad de los pobres resultados de su partido? Apenas 161,248 votos (0.96%) a nivel nacional

De todos los que hemos estado involucrados en el proceso: dirigentes y candidatos.

¿Qué hacer ahora para que vuelvan a tener un rol protagónico en la política nacional?

El Apra es mucho más que un resultado electoral, nosotros tenemos historia y futuro gracias a nuestra doctrina y por el ejemplo de vida de nuestro fundador Víctor Raúl Haya de la Torre.

¿Considera al PAP un partido muerto? En La Libertad, además, se situó apenas dos peldaños más abajo que Alianza para el Progreso (APP), con 27,651 votos (2.96%).

El Apra nunca muere, eso téngalo por seguro. Volveremos porque el país nos necesita y porque la política peruana necesita volver al camino correcto.

¿Cuál es el futuro político de Fernando Alfaro?

Estar al servicio de mi partido y de la sociedad. Yo voy a estar siempre al servicio de los demás.

¿Postulará en las elecciones municipales y regionales de octubre?

No, ahora me toca apoyar a los candidatos del partido. No voy a ser candidato, ahora me toca volantear a favor de los candidatos del partido.

¿Qué opina de los candidatos de la segunda vuelta electoral que se realizará este domingo?

Otra vez estamos en una dicotomía en la que tenemos que elegir al mal menor. Difícil y lamentable situación para nuestro país.

¿Apoyaría viciar el voto?

Un político debe decidir y afrontar los resultados de sus decisiones. Eso de viciar el voto es hacer la de Pilatos y eso no va conmigo. Votar por la izquierda radical es condenar al Perú y a su población a la pobreza económica y miseria moral.

¿Eso significa que votará por Keiko Fujimori?

Voy a votar por el mal menor.

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