El ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió al Pleno del Congreso para responder a la moción de interpelación. Defendió la asignación presupuestal de su sector y aseguró que la reducción de más de 500 millones de soles en seguridad pública se compensa con fuentes complementarias de financiamiento. “Estamos apostando por equipar mejor a la Policía”, señaló.
Malaver anunció el inicio de la marcha blanca del sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, que tendrá reconocimiento facial y de placas. Explicó que este sistema permitirá ampliar la cobertura en zonas críticas y compensar el déficit de personal policial.
Sobre la situación en Pataz, el ministro negó la pérdida de control estatal e indicó que se mantienen operativos permanentes a través del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Afirmó que las acciones en la zona continuarán pese a los ataques registrados contra el personal.
Finalmente, Malaver reconoció que la extorsión no ha disminuido de forma significativa y presentó un plan de respuesta basado en cinco ejes: telefonía, movilidad, armas, cuentas bancarias y cultura de denuncia. También se refirió a los pedidos de censura en el Congreso y expresó: “Nos allanamos a lo que puedan decidir, mi cartera está puesta a disposición hasta que decida la presidenta. Seguimos trabajando y desarrollando estrategias para combatir la inseguridad”.
