El Congreso analiza una propuesta que podría aumentar el salario mensual de los futuros legisladores en un sistema bicameral, pasando de 15,600 soles actuales a cerca de 34,090 soles, equivalente al sueldo de un juez supremo titular.

De acuerdo a un reporte de RPP, dicha iniciativa busca equiparar las remuneraciones de los 130 diputados y 60 senadores con las de altos magistrados , argumentando una paridad en su estatus.

Fernando Rospigliosi, candidato a la reelección en el Senado, defendió la propuesta señalando que no es un simple aumento, sino una igualdad salarial con otros altos funcionarios del Estado.

Por otro lado, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, se opuso firmemente, afirmando que su bancada no apoyará ningún aumento en los sueldos de los congresistas y que deben priorizar los intereses de la ciudadanía.

La propuesta fue presentada ante la Comisión de Constitución, liderada por el congresista Arturo Alegría, que evaluará su viabilidad y decidirá si se avanza con esta medida.