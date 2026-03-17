El presidente José María Balcázar tomó juramento al nuevo gabinete ministerial liderado por Luis Arroyo Sánchez, quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras la renuncia de Denisse Miralles.
La recomposición del Ejecutivo incluye cambios en sectores estratégicos y la ratificación de varios ministros.
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Cambios en el gabinete ministerial
Estos son los nuevos ministros designados:
- PCM: Luis Arroyo Sánchez (reemplaza a Denisse Miralles)
- Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas (reemplaza a Gerardo López Gonzáles)
- Interior: José Mercedes Zapata Morante (reemplaza a Hugo Begazo)
- Defensa: Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino (reemplaza a Luis Arroyo Sánchez)
- Educación: María Esther Cuadros Espinoza (reemplaza a Erfurt Castillo Vera)
- Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Pariona Valer (reemplaza a Hary Yzarra Trelles)
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Ministros ratificados en sus cargos
El Ejecutivo también decidió mantener a varios titulares de cartera:
- Relaciones Exteriores: Hugo De Zela
- Justicia: Luis Enrique Jiménez Borra
- Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero
- Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza Millán
- Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fernández Cáceres
- Producción: César Quispe Luján
- Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos
- Energía y Minas: Ángelo Alfaro Lombardi
- Transportes y Comunicaciones: Aldo Martín Prieto Barrera
- Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate
- Ambiente: Nelly Paredes del Castillo
- Cultura: Fátima Altabás Kajatt
- Desarrollo e Inclusión Social: Lily Vásquez Dávila
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Reconfiguración del Ejecutivo
La juramentación del gabinete Arroyo marca una nueva etapa en el Ejecutivo, en un contexto político marcado por la reciente renuncia de la premier y la necesidad de obtener el voto de confianza en el Congreso.
Los cambios apuntan a reforzar áreas clave como economía, seguridad interna y educación, mientras se mantiene continuidad en sectores estratégicos.