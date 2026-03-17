El presidente José María Balcázar tomó juramento al nuevo gabinete ministerial liderado por Luis Arroyo Sánchez, quien asumió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tras la renuncia de Denisse Miralles.

La recomposición del Ejecutivo incluye cambios en sectores estratégicos y la ratificación de varios ministros.

Cambios en el gabinete ministerial

Estos son los nuevos ministros designados:

Ministros ratificados en sus cargos

El Ejecutivo también decidió mantener a varios titulares de cartera:

Relaciones Exteriores: Hugo De Zela

Hugo De Zela Justicia: Luis Enrique Jiménez Borra

Luis Enrique Jiménez Borra Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero

Juan Carlos Velasco Guerrero Desarrollo Agrario y Riego: Felipe Meza Millán

Felipe Meza Millán Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fernández Cáceres

Óscar Fernández Cáceres Producción: César Quispe Luján

César Quispe Luján Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos

José Fernando Reyes Llanos Energía y Minas: Ángelo Alfaro Lombardi

Ángelo Alfaro Lombardi Transportes y Comunicaciones: Aldo Martín Prieto Barrera

Aldo Martín Prieto Barrera Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes Quilcate

Wilder Sifuentes Quilcate Ambiente: Nelly Paredes del Castillo

Nelly Paredes del Castillo Cultura: Fátima Altabás Kajatt

Fátima Altabás Kajatt Desarrollo e Inclusión Social: Lily Vásquez Dávila

Reconfiguración del Ejecutivo

La juramentación del gabinete Arroyo marca una nueva etapa en el Ejecutivo, en un contexto político marcado por la reciente renuncia de la premier y la necesidad de obtener el voto de confianza en el Congreso.

Los cambios apuntan a reforzar áreas clave como economía, seguridad interna y educación, mientras se mantiene continuidad en sectores estratégicos.

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