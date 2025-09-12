El expresidente Pedro Castillo volvió a solicitar al Poder Judicial el cese de la prisión preventiva que cumple por el proceso que se le sigue por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

La defensa sostiene que existe un nuevo elemento de convicción que demuestra afectación al debido proceso, pues la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación no habría cumplido con los requisitos formales al presentarse recién el 12 de diciembre del 2022.

El recurso fue presentado ante el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela, quien programó para el lunes 15 de setiembre a las 3 de la tarde una audiencia virtual para evaluar el pedido. Castillo participará desde el penal de Barbadillo en Ate, donde permanece recluido.

Paralelamente, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 34 años de prisión e inhabilitación por 3 años y 6 meses para el exmandatario por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Cabe recordar que el juez supremo Juan Carlos Checkley resolvió el 26 de agosto mantener “vigente” la prisión preventiva contra Castillo al considerar que persiste el peligro de fuga y de obstaculización.