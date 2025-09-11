El Poder Judicial admitió el recurso de apelación presentado por la defensa de Nicanor Boluarte Zegarra, en la investigación del caso Los Waykis en la Sombra, donde se le atribuye presunta participación en una organización criminal.
La decisión fue tomada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien concedió la apelación interpuesta contra la Resolución Seis del 31 de julio de 2025, que había rechazado la excepción de improcedencia de acción solicitada por la defensa.
Según el fallo, el recurso presentado el 6 de agosto cumple con los requisitos de forma y fondo, por lo que corresponde ser elevado a una sala superior. El juez concluyó que se reúnen los presupuestos de acto impugnable y formalidad procesal.
El Ministerio Público investiga si Nicanor Boluarte participó en designaciones irregulares de subprefectos y coordinaciones indebidas desde el entorno cercano a Palacio de Gobierno.
