La bancada de Renovación Popular acusó al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, de mentir sobre el estado de los trenes donados por la empresa Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el proyecto del tren Lima–Chosica. Según un comunicado, pedirán que el ministro acuda a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Norma Yarrow, vocera del grupo parlamentario, afirmó que el ministro conocía el informe técnico de la consultora estadounidense Rail Electrical Service y que “mintió” en su exposición ante la Comisión de Transportes. “El informe señala que el 80% del material donado está en óptimas condiciones. El ministro sabía de este documento y mintió”, señaló.

El MTC, por su parte, presentó el informe técnico que advierte fallas en locomotoras y vagones, como asientos rasgados, fuga de aceite, ausencia de repuestos y problemas mecánicos. Además, estimó que se necesitarían dos millones de dólares para poner en operación las 93 unidades y recomendó que solo se usen como repuestos.

La Municipalidad de Lima rechazó la versión del MTC y aseguró que los trenes permitirán iniciar operaciones piloto en un plazo de tres a seis meses.