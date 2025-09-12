La bancada de Renovación Popular acusó al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, de mentir sobre el estado de los trenes donados por la empresa Caltrain a la Municipalidad Metropolitana de Lima para el proyecto del tren Lima–Chosica. Según un comunicado, pedirán que el ministro acuda a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Norma Yarrow, vocera del grupo parlamentario, afirmó que el ministro conocía el informe técnico de la consultora estadounidense Rail Electrical Service y que “mintió” en su exposición ante la Comisión de Transportes. “El informe señala que el 80% del material donado está en óptimas condiciones. El ministro sabía de este documento y mintió”, señaló.
El MTC, por su parte, presentó el informe técnico que advierte fallas en locomotoras y vagones, como asientos rasgados, fuga de aceite, ausencia de repuestos y problemas mecánicos. Además, estimó que se necesitarían dos millones de dólares para poner en operación las 93 unidades y recomendó que solo se usen como repuestos.
La Municipalidad de Lima rechazó la versión del MTC y aseguró que los trenes permitirán iniciar operaciones piloto en un plazo de tres a seis meses.
Te puede interesar
- Congreso interpeló al ministro del Interior, Carlos Malaver, por ola de inseguridad en el país
- Ministro Carlos Malaver admite que estados de emergencia no disminuyeron casos de extorsión
- Congreso aprueba norma que exonera a parlamentarios del principio de neutralidad en proceso electoral
- “Sin plan, sin metas”: Pérez Rocha lanza dura crítica a ministro Carlos Malaver por ola de inseguridad
- Dina Boluarte asegura que avance económico “no responde a un simple efecto rebote”
- Juez Chávez Tamariz inaplica Ley de Amnistía y apela al control difuso
- Dina Boluarte emplaza a la Corte-IDH: “¿Dónde está la reparación civil de 70 mil peruanos?”
- Piden a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales priorizar denuncia contra Pedro Castillo
- En nueva “Ley Mordaza” intentan penalizar toda difusión de mensajería
- Congreso aprueba dictamen que plantea creación de la Universidad Nacional de Huaral
- Exasesor de María Agüero detenido en España: Juez pide su extradición por caso ‘Mochasueldo’
- Congreso: Aprueban declarar el 28 de setiembre de cada año Día del Himno Nacional