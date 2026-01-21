La inestabilidad y precariedad del gobierno de José Jerí se traslada, también, a entidades del Estado. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, presentó su renuncia al cargo, horas después de que trascendiera que Wilfredo Pedro Portilla Barrera, uno de los 50 mil excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), fue separado como director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Anoche, Paredes Yataco difundió en sus redes sociales que le presentó su dimisión al jefe de Estado.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para expresarle mi renuncia irrevocable al cargo de Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), función que he venido desempeñando con el más alto sentido de responsabilidad, compromiso institucional y respeto al marco constitucional y legal vigente“, reza la misiva, en la que también agradece al mandatario “la confianza depositada” en él.

PASIVOS

Cabe recordar que, en noviembre pasado, Cuarto Poder involucró a Iván Paredes con el presunto cobro de una coima de 80 mil soles a cambio de facilitar la liberación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

En el caso de Portilla Barrera, este dejó el cargo de director de Formalización Minera solo una semana después de llegar al puesto, tras el revuelo que desencadenó la revelación de que fue uno de los excluidos del Reinfo.

La resolución que da por concluida la designación de este minero lleva la rúbrica del ministro del sector, Luis Enrique Bravo.

Portilla estuvo vinculado a dos concesiones mineras ubicadas en Canta, denominadas Río Seco XXII y Río Seco XXI, que ya perdieron su vigencia porque no se continuó con la formalización.