Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 14 de noviembre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Arequipa: Recuperan 37 cuerpos en caída de bus a un barranco en Ocoña (FOTOS Y VIDEO)
- Hermanitas de 10 meses y 4 años sobrevivieron a accidente en Ocoña
- Arequipa: Chofer de camioneta implicada en accidente en Ocoña dio positivo al dosaje etílico
