Un total de 30 cartuchos de emulsión color blanco fueron empleados en la explosión que se registró la noche del jueves en una vivienda de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, así lo indicó el general Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad.

“Ahora, hemos encontrado en el domicilio de la última persona que hemos detenido en la localidad de Moche, un explosivo de color blanco. Está sometida actualmente a pericias y que es la primera vez que nosotros vemos que está siendo utilizado acá en la ciudad de Trujillo. De acuerdo al autor material que hemos detenido que han sido 30 cartuchos de este tipo”, indicó Llerena Portal, en declaraciones a RPP Noticias.

El oficial indicó que hay tres personas sospechosas detenidas por este atentado a una vivienda de la calle 7 de la calle Lizarzaburu, de la urbanización Las Quintanas, que dejó 30 inmuebles afectados y 11 personas heridas.

“La evidencia fílmica es clarísima y se ve a las personas que han sido detenidas (dos) corriendo después de haber arrojado el explosivo. Posteriormente, estas personas, que fueron llevadas a la Divincri y luego de hacerle un interrogatorio, de haber confesado haber colocado 30 cartuchos de emulsión color blanco y nos indicaron el nombre de la persona que les habría reclutado y conocido con el apelativo de ‘Pelado’ y que vive en la urbanización Moche. Inmediatamente se montó un operativo y se procedió a la captura de esta persona”, apuntó.